Кличко отказался идти на выборы в Раду с Порошенко

17 марта 2019, 15:51

Вместе с тем мэр Киева не стал говорить о своих действиях в том случае, если его заявление не рассмотрят до выборов.

Блок Петра Порошенко / informator.news

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не намерен баллотироваться на выборах в Верховную Раду от Блока Петра Порошенко (БПП).

"Как вы знаете, я более двух лет назад написал заявление о снятии с меня полномочий главы партии БПП и на сегодня я не являюсь членом партии БПП", - сказал Кличко в интервью Страна.ua.

Вместе с тем Кличко не стал говорить о своих действиях в том случае, если его заявление не рассмотрят до выборов, а также о том, готов ли он возглавить другую партию на парламентских выборах.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах президента Украина "просто прекратит свое существование".

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Петр Порошенко Виталий Кличко Блок Петра Порошенко выборы-2019
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