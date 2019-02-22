Кличко оговорился в телеэфире, повысив смертность в больницах

Кличко снова оконфузился ляпом в телеэфире / Фото: klitschko-brothers

Мэр Киева Виталий Кличко оговорился в эфире одного из украинских телеканалов, повысив показатели смертности в украинских больницах.

Фрагмент выступления знаменитого спортсмена и главы украинской столицы на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала журналистка Татьяна Высоцкая.

"Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь — каждый второй. Это очень важно. Мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни", - сказал Кличко.

В комментариях пользователи раскритиковали мэра за регулярные ляпы, которые он допускает во время работы на руководящем посту. Но многие очередной конфуз Кличко восприняли с юмором.

"Плохо выучил текст", "Как всегда, в своем репертуаре", "Дело говорит", "Не смешно и грустно", "Оговорка по Фрейду", "Или смеяться, или плакать", "А мне вот интересно, как журналист не рассмеялся", - написали пользователи в комментариях под видео.

Сміятися чи плакати. Послухайте, як міський голова міста Києва Кличко хвалиться: "Якщо раніше у відділенні інтенсивної терапії помирала кожна шоста людина, то тепер – кожна друга". Перемога, вважає мер столиці України. Людина повторює завчені фрази, не вникаючи у суть. Тому й не усвідомлює, коли щось перекручує і виголошує дурниці. То сміятися нам чи плакати? Хоча, що за питання. Адже це не Кличко керує містом, а мафія забудовників, яку він привів, та інші гидотні мармизи. Плачте, тепер, кияни, спостерігаючи за тим, як наше місто руйнують. До слова, Кличко ще очолює партію "Блок Петра Порошенка"? Очолює ж? Опубликовано Тетяной Висоцькой Пятница, 22 февраля 2019 г.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко, выступая на экономическом форуме в Давосе, оказался в неловкой ситуации, не сумев правильно выговорить английское слово digitalization.