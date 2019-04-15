"Петр будет догонять": Матиос покинул Украину — журналист

Анатолий Матиос покинул Украину, утверждает журналист / УНИАН

Журналист Василий Крутчак утверждает, что заместитель генерального прокурора Юрия Луценко — главный военный прокурор Анатолий Матиос покинул Украину.

Петр (очевидно, речь идет о президенте и кандидате на этот пост на выборах в Украине 2019 Петре Порошенко) будет догонять Матиоса, написал журналист на своей странице в Facebook.

"Толик Матиос покинул страну... Петр будет его догонять даже не за сливание информации о Свинарчуках (старая фамилия Гладковских, они фигурируют в скандале вокруг хищений в оборонке — Ред.), а за видео с сыном...", — утверждает автор.

Агентство УНИАН пишет, что пыталось связаться с Матиосом, но он не отвечал на звонки и не реагировал на сообщения в мессенджерах.

Ранее журналист Сергей Иванов сообщил, что Анатолий Матиос мог быть источником информации о масштабном хищении государственных средств в оборонном секторе Украины.