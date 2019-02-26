Журналист назвал источник слива компромата о масштабных хищениях в оборонке

Анатолий Матиос / УНИАН

Главный военный прокурор Анатолий Матиос мог быть источником информации о масштабном хищении государственных средств в оборонном секторе.

По данным журналиста Сергея Иванова, в ноябре 2017 года Главная военная прокуратура расследовала уголовные производства о хищениях в оборонке, причем в производстве фигурировали предприятия, которые указаны и в материале Bihus.info, в т.ч. "Оптимумспецдеталь" Виталия Жукова.

Как рассказал Иванов в Facebook, в ходе обысков у Жукова был изъят смартфон, в котором подчиненные Матиоса нашли переписку, фрагменты которой были опубликованы накануне, причем главный военный прокурор передал полученные материалы заинтересованным лицам-фигурантам.

"Но Матиос не был бы Матиосом, если бы не попытался выжать из этих материалов максимум. Учитывая очень печальные рейтинги Порошенко в ноябре 2018 года, Матиос пошел с компрматериалами к кандидату, чья победа казалась ему неотвратимой, а именно к Юлии Тимошенко", - говорит журналист.

Он подчеркнул, что Тимошенко увидела в этом возможность для импичмента Порошенко, поэтому пообещала Матиосу должность генпрокурора и "отложила компру ожидать часа "Х".

"Матиос вернулся со встречи, торжественно объявил членам своей прокурорской ОПГ, что он следующий генеральный, поэтому можно смело продолжать воровать, убивать, тр*хать гусей и сажать добровольцев.

Но параллельно, не понаслышке зная цену обещаний политиков, для подстраховки Матиос организовал утечку информации журналистам, чтобы Тимошенко вдруг не передумала", - отметил Иванов.

Блогер пояснил, что с того времени политическая ситуация в стране изменилась, Тимошенко уже далеко не лидер рейтингов, поэтому Матиос ощутил падение своих шансов на кресло генпрокурора.

"Конечно, Матиос очень хотел бы, чтобы это расследование не выходило сейчас, в такой неподходящий для него момент, но Бигус и команда сделали то, что должны были сделать, за что им большой респект.

И теперь я очень не завидую Матиосу. С одной стороны его нежно держат за горло члены ОПГ Гладковского-Порошенко, которые наивно думали, что компра уничтожена, с другой стороны - целая куча обиженных и разоренных им людей с туманным бандитским прошлым. Если Матиоса уволят, можно начинать делать ставки, сколько он проживет в Украине (или просто проживет)", - добавил Иванов.

Напомним, проект Наши деньги с Денисом Бигусом обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

После скандала лидер Батькивщины Юлия Тимошенко во вторник, 26 февраля, заявила с трибуны Верховной Рады о начале процедуры импичмента президента Петра Порошенко.

В свою очередь лидер Радикальной партии Олег Ляшко пообещал принять закон об импичменте, а также уточнил, что если факты, изложенные в расследовании, подтвердятся, Порошенко надо расстрелять.

В свою очередь замсекретаря СНБО Олег Гладковский заявил о том, что снимает с себя полномочия.

А сам Порошенко потребовал от правоохранителей проверить расследование журналистов.