"Не двойник или клон": Матиос сказал, куда "убегал"

Главный военный прокурор утверждает, что работал с СБУ.
Заместитель генерального прокурора Юрия Луценко — главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что не убегал из Украины, но "сбежал" для работы.
Чиновник в среду, 17 апреля, выступил в Киеве на совместном брифинге с главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком, они отчитались о разоблачении диверсионной группы.
Матиос подчеркнул, что он настоящий, а не двойник, тройник или клон "беглеца".
"…Я не двойник… Матиоса, о чем уже подряд несколько дней говорят пропагандистские российские СМИ, о том, что военный прокурор отбыл за территорию Украины, "убегая", — отметил он.
По словам главного военного прокурора, правоохранители "сбежали" для работы, "работа продемонстрирована, и эта работа общая на государство вместе со Службой безопасности".
Ранее журналист Василий Крутчак утверждал, что Анатолий Матиос покинул Украину и писал, что Петр (очевидно, речь идет о президенте и кандидате на этот пост на выборах в Украине 2019 Петре Порошенко) будет догонять главного военного прокурора.
Ранее журналист Сергей Иванов сообщил, что Матиос мог быть источником информации о масштабном хищении государственных средств в оборонном секторе Украины.