Националисты из Свободы заявили, как отнесутся к президенту Зеленскому

Вече с участием Свободы в Киеве / Svoboda.org.ua

Украинская националистическая партия Свобода останется в оппозиции и при президенте Владимире Зеленском.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте политсилы.

"Результат выборов был запрограммирован многолетней бездарной деятельностью высших органов власти: президента, парламента, правительства. Который раз украинцам во втором туре выборов пришлось выбирать "меньшее зло". Большинство проголосовало за перемены. Но какое направление этих изменений и будут ли эти изменения вообще − вопрос открытый", − заявили в Свободе.

Кроме того, в партии анонсировали, что ее члены не будут бороться за посты и лояльность новой власти.

Напомним, ранее по состоянию на 09.00 23 апреля в Центризбиркоме закончили обрабатывать 95,21% электронных протоколов. Согласно обнародованным данным, кандидатуру Зеленского поддержали 73.23% украинцев (13 525 543), а кандидатуру Порошенко высказались 24.45% граждан (4 516 758).