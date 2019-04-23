Победа Зеленского на выборах: банкиры рассказали, что будет с долларом

23 апреля 2019, 04:50

Президентские выборы не повлияли на курс гривны, считают эксперты.

Доллары
Результаты выборов оказались для валютного рынка прогнозируемыми / Reuters

В ближайшее время на курс гривны может оказать давление выплаты НДС, погашение облигаций госбанков, а в мае - выплата дивидендов, заявил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Он прогнозирует, что в ближайшее время курс гривны будет укрепляться в связи с сезонными факторами, а дополнительную поддержку курсу гривны окажет сохранение притока средств нерезидентов в ОВГЗ.

По мнению директора казначейства банка Кредит Днепр Олега Куринного, в ближайшей перспективе влияние политических факторов на курсовую стабильность скажется в виде усиления спекулятивной составляющей, однако будет более эмоциональным и кратковременным, чем воздействие фундаментальных экономических факторов.

Как подчеркнул в комментарии Интерфакс-Украина директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук, президентские выборы не повлияли на курс гривны.

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"Видимо, результаты президентских выборов оказались для большинства на рынке прогнозируемыми, и все, кто спешил купить или продать валюту, сделали это до второго тура президентских выборов. Утром в понедельник межбанковский рынок открылся довольно спокойно, без резких колебаний", - сказал он.

Он пояснил, что на курс гривны могут оказать события, которые будут развиваться вокруг ПриватБанка и первые шаги нового президента Украины.

Экс-председатель правления РВС Банка Владислав Кравец прогнозирует, что политика НБУ не изменится: "Если останется нынешняя команда НБУ или если на ее смену придет новая команда технократов, то политика центробанка не изменится", - сказал он.

Он также ожидает минимальное влияние на курс гривны от новых торговых санкций РФ, которыми расширяется запрет на импорт ряда товаров из Украины и вводится запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов, а также ограничения экспорта угля.

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"Санкции себя отыграли в 2012-2015 годах, когда украинским предприятиям из-за российских ограничений и последующих санкций нужно было переориентироваться на новые рынки. В новых торговых санкциях РФ есть некий политический оттенок, чтобы дискуссии с новой украинской властью РФ могла начинать с более жестких переговорных позиций", - добавил банкир.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что будет с гривной после выборов.

Астролог Влад Росс не исключал вариант, что по отношению к евро курс составит 100, 150 или даже 200 гривен.

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