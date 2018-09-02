Обречена на падение: почему 100 гривен за евро - это еще не предел

Согласно астрологическому прогнозу, гривна обречена на постоянное падение

2 сентября 1996 года – "день рождения" гривны как национальной валюты независимой Украины. Именно в этот день она введена в оборот: начался обмен купоно-карбованцев на гривны, и в банках выдавались только гривны.

При составлении гороскопа гривны первый негативный и неблагоприятный момент, который бросается в глаза – этот тот факт, что наша национальная валюта была введена в обращение на ущербной Луне. Это говорит о том, что в отличие от, например, грузинского лари, который является более-менее стабильной валютой, украинская гривна все время будет "в ущербе" по отношению к другим валютам мира.

Читайте такжеВеликолепный месяц: астролог рассказал, каким будет сентябрь-2018К тому же, гривна будет стабильна в таком своем состоянии, потому что в момент введения в обращение – 2 сентября 1996 года – Луна была в Тельце. Также просматривается некая цикличность. Что это значит? Все это говорит о том, что на протяжении шести-восьми лет наша национальная валюта может быть относительно стабильной, а затем внезапно обваливаться девальвировать.

Например, вспомните девальвацию 1998 года, за которой последовали шесть лет стабильности, а за ними – 2004-2005 годы, когда вновь случилась резкая девальвация.

Замечу также: гривна всегда плохо реагирует на годы, которые заканчиваются на восьмерку: 1998-й, 2008-й, 2018-й…В такие годы она всегда обваливается. Так, в 1998 году курс обвалился с двух гривен до четырех за доллар, в 2008-м он обвалился с пяти гривен до восьми за доллар. И вот 2018 год, и мы вновь наблюдаем девальвацию.

Самый страшный период для гривны и украинцев в связи с этим будет в ноябре 2018 года, когда Сатурн пройдет по Юпитеру в гороскопе гривны. В это время сдержать падение гривны будет очень сложно.

В гороскопе гривны видно, что удерживать девальвацию будет непросто из-за хитросплетения в момент рождения нашей национальной валюты. Нептун тогда был в оппозиции к Венере, а Венера – это номинал денег. Это значит, что будут какие-то постоянные аферы, странным образом банки будут проворачивать деньги...

Читайте такжеГороскоп на сентябрь-2018: подробный прогноз для всех знаков ЗодиакаК тому же, оппозиция Меркурия к Сатурну говорит о том, что хорошего светлого будущего, как у доллара или евро, у гривны, скорее всего, никогда не будет. Ее ждут постоянные обвалы через четное количество лет: шесть, восемь, десять. Не исключен вариант, что по отношению к евро курс составит 100, 150 или даже 200 гривен.

Хорошо хоть с одногривневой купюры все-таки убрали изображение руин Херсонеса. Это радует. В какой-то степени, возможно, это поспособствует тому, что не будет такой стремительной девальвации, как раньше.

Вообще, по моему прогнозу, гривна обвалится и ее курс по отношению к доллару составит 35 гривен за доллар. И будет это где-то к ноябрю. Перспектива не очень обнадеживает. Однако может быть и 40 гривен за доллар, по пессимистичному прогнозу. Точно могу сказать, что меньше 30-35 гривен за доллар уже не будет.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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