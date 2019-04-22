"Нал дорожал": эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после выборов

22 апреля 2019, 05:40

Курс доллара может показать умеренный рост.

Доллары
Курс доллара может показать умеренный рост / УНИАН

После второго тура президентских выборов курс доллара может показать умеренный рост, заявил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Наиболее вероятный исход голосования, если ориентироваться на данные соцопросов, не станет сюрпризом для рынка. Примечательно, что в пятницу, последний рабочий день перед голосованием, доллар на межбанке и наличный в банках показал разную динамику: безнал немного снижался, а нал дорожал", - подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.

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Иосуб также считает, что через неделю доллар на межбанке может торговаться около 27,1 грн, а наличный доллар в банках будет котироваться около 27,0/27,2 грн.

Кроме того, аналитик также напомнил, что в последнюю предвыборную неделю валюта показала достаточно умеренную динамику.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что будет с гривной после выборов.

Астролог Влад Росс не исключал вариант, что по отношению к евро курс составит 100, 150 или даже 200 гривен.

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