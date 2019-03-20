"В игру включились спекулянты": эксперт спрогнозировал курс доллара

Эксперт спрогнозировал курс доллара / РБК-Украина

На валютном рынке рост курса доллара с минувшей недели приобрел устойчивую тенденцию, подчеркнул старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"На этом фоне экспортеры придерживают продажу валюты, что приводит к усилению восходящего тренда. Очевидно, что к игре на повышение курса валюты подключились спекулянты, что дополнительно раскручивает тенденцию", – рассказал эксперт в комментарии Сегодня.

По его словам, на текущей неделе можно ожидать дальнейшего роста доллара к гривне.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн", – добавил Иосуб.

Напомним, президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой во время чата в Главреде предрек нерадужную перспективу гривне.