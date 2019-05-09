Саботаж: политолог рассказал, как Порошенко будет мешать Зеленскому работать

9 мая 2019, 05:26

Порошенко усиливает собственное политическое влияние на период ухода с президентского кресла.

Порошенко, Зеленский
Порошенко, Зеленский / Reuters

Петр Порошенко планирует саботировать деятельность новоизбранного президента Владимира Зеленского, рассказал в коммментарии Главреду политолог Олег Саакян.

"Петр Порошенко намекал, что хочет вернуться в президентское кресло, причем через год. То есть по дате гораздо раньше, чем закончатся полномочия Владимира Зеленского. А это является неоднозначным намеком на то, что он планирует саботировать деятельность новоизбранного президента. Не исключаю, что кадровые назначения происходят не только для усиления своих позиций, а и в рамках договоренностей с разными политическими и финансово-экономическими кругами. В частности, снятие своего человека, и назначение своего же человека в Нацсовет по телерадиовещанию Зеленский сможет снять только в феврале 2020-го года. Это фактически возможность контролировать правила игры на медиарынке, в том числе и на избирательный период. У Петра Алексеевича есть медиаактивы, понятное дело, что он в разрезе парламентских выборов в этом заинтересован, как и в силовом блоке. В данном случае Пётр Алексеевич усиливает собственное политическое влияние на период ухода с президентского кресла", - объяснил Саакян.

По словам политолога, все новые кадровые назначения разбиваются о низкий уровень легитимности уходящего президента.

"У новоизбранного президента высокий уровень легитимности, поэтому в данном случае в конфликт вступили легальность и легитимность. Обычно, когда такое происходит в политической реальности, то побеждает легитимность. Новый президент, например, сможет инициировать законодательные изменения. Также, это можно сделать через неформальные инструменты влияния, договоренности с разными политическими группами. И часть решений можно будет поменять. И поддержка его решений будет намного выше, чем предыдущего, чей рейтинг достаточно низок", - особо отметил Олег Саакян.

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Политолог также обратил внимание, что в ближайшее время Порошенко может заняться кадровым вопросом в областных и районных администрациях.

"Там в ближайшее время могут происходить определенные перестановки. И это может быть предметом договоренностей в разрезе стартовой позиции на парламентские выборы. Также, перестановки могут быть в финансово-экономическом секторе, где у президента есть возможность повлиять на новые назначения. Но основными конечно были информационные пространство, военный блок и политические должности. И этим он уже плотно занимается", - подытожил Саакян.

Напомним, пока еще действующий президент Петр Порошенко 7 мая назначил 75 судей Верховного суда. При этом он призвал своего преемника Владимира Зеленского и его команду не вмешиваться в работу судебных инстанций.

Также Петр Порошенко назначил главой Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Горковенко, который работает в Администрации президента.

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