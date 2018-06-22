"С такими пиарщиками врагов не надо": в Сети разгорается скандал вокруг "помощи" армии от Порошенко

В социальных сетях разгорается скандал вокруг поста журналиста и волонтера Мирослава Олешко.

Побывав в ООС, тот выложил у себя на Facebook свое фото с оружием и пост к нему, где, в частности, есть такие слова: "А на фото я со снайперской винтовкой. Одной из тех сотен, которые купил Верховный Главнокомандующий Петр Порошенко, за свой собственный счет. Эти винтовки на самом передке. И каждый боец ССО знает, кто помогает им, чем помогает и ценит это. Потому что только патронов президент закупил десятки тысяч, а один стоит 10-15 долларов".

На что тут же получил реакцию от украинского волонтера и блогера Serg Marco: "Укажите этому очкастому дебилу, что он стоит с полуавтоматическим карабином Zbroyar Z-10, к которым поставлялись боеприпасы GGG 175 грейн. И стоит один такой боеприпас 1 евро.

Боеприпасы на снайперские комплексы калибра 338, что вами (Порошенко – ред.) поставлялись в ООС, стоят за один патрон 6 долларов. Потому я не знаю, где он нашел боеприпасы стоимостью в 10-15 долларов. Может он думает, что там серебряные пули, хз…

Если этот малолетний поц не понимает, что он держит в руках и что как стоит – то зачем это пиарить? Вы хотите, чтоб завтра вышла статья, что Порошенко покупал боеприпасы в АТО в три раза дороже их стоимости? Наши журашлюхи с такой подачей информации организуют вам это на раз".

При этом он отмечает: "Я не знаю, кто там в АПэшечке двигает это молодое дарование… Но передав вопрос пиара армии всяким непонятным политтехнологам из АПэшечки, у которых мозгов хватает, чтоб таскать разных олешек по ООС, вы свой весь социальный капитал, наработанный своими вложениями и миллионами вложенных в армию денег, просрете очень быстро, причем по ходу движения оттолкнув от себя еще и настоящих волонтеров и военкоров. С такими пиарщиками и врагов не надо. Вроде один раз уже хапнули негатива с этим молодым дарованием в ООС. Этого видно показалось мало. Решили еще раз, но уже с ССО. Это ваше право, ваш рейтинг, и вам его сливать в трубу. Но мне не хотелось бы, знаете ли", – обратился Serg Marco к Порошенко со своей страницы в Facebook.

В свою очередь Alex Noinets пишет: "Вот Мирослав Олешко – это мусом. Мирослава Олешко подарил АП (а конкретно Владимиру Горковенко) Антон Геращенко. Такой вот подарок от Авакова. Полезный, как и все прочие подарки президенту от Авакова. И вот результат того, что Олешко, вместо того, чтобы передарить, распаковали. Вранье с завышением закупочной стоимости патронов для ССО".