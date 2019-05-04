Порошенко назначил своего пиарщика главой Нацсовета по вопросам телевидения

Горковенко возглавил Нацсовет по ТВ / Фото: Facebook/Володимир Горковенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил главой Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Горковенко, который работает в Администрации президента.

"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4, 6 Закона Украины О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания постановляю: Назначить Горковенко Владимира Валентиновича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - сказано в указе, опубликованном на сайте главы государства.

Следует добавить, на Банковой Горковенко занимал пост заведующего отделом Главного департамента информационной политики администрации, он работал со СМИ.

Как известно, на этом посту он сменил Юрия Артеменко, который накануне подал в отставку.

Напомним, Артеменко объяснил свою отставку тем, что за время работы в Нацсовете у него накопилась усталость, и ему предложили другую работу.