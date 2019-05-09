Садовый рассказал о планах Самопощи на парламентские выборы 2019 / nvua.net

Лидер Самопомощи, мэр Львова Андрей Садовый заверил, что его партия на парламентские выборы 2019 пойдет самостоятельно и ни с кем объединяться не будет.

"Думаю, что будем идти самостоятельно и будем привлекать активных людей, которые имеют большой опыт, которые являются экспертами", – заявил он в эфире программы "Мокрик По Живому" на Громадському.

Садовый уточнил, что никаких договоренностей об объединении на выборах в Раду у Самопомощи на данный момент нет, а с лидером "Гражданской позиции" Анатолием Гриценко он о таком объединении ни разу не говорил.

О том, что Самопомощь идет на парламентские выборы, Садовый объявил 5 апреля. Садовый добавил, что в парламенте сейчас нужны "твердые, проукраинские, антикоррупционные политики". Он подчеркнул, что достоинством Самопомощи является то, что за четыре года ее представители "не скурвилися", поэтому они необходимы в парламенте.

На выборах президента Украины 2019 Садовый поддержал Гриценко: именно в его пользу он снял свою кандидатуру с выборов.

Ранее в Самопомочи пояснили, готовы ли объединяться со Слугой народа Зеленского. Представитель фракции отметила, что важно увидеть состав новой партии.

Перед этим Андрей Садовый прокомментировал результаты экзит полов и победу Владимира Зеленского.