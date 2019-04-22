"Нас ждет большая чистка": Садовый прокомментировал победу Зеленского

Садовый прокомментировал победу Зеленского / twitter.com

Председатель партии Самопомощь Андрей Садовый прокомментировал результаты экзит полов и наметившуюся победу Владимира Зеленского.

По его словам, "нас всех ждет большая чистка". Перед Пасхой 2019 украинцам нужно успеть очистить голову от всей той грязи, что вылили им на голову в ходе предвыборной кампании за последние месяцы.

Садовый отметил, что необходимо объединять страну.

Мэр Львова уверен, что в сторону Москвы Зеленский не повернет – ему просто народ не позволит.

"Я бы хотел… чтобы мы стали действительно парламентско-президентской республикой. Очень важно принять поскорее принять закон про президента…", – поделился своими ожиданиями от Зеленского Садовый.

Читайте также"Дякую" для Порошенко, отношения с РФ и закон про язык: самое главное с первой пресс-конференции ЗеленскогоНапомним, обнародованы окончательные данные Национального экзит пола. Зеленский обогнал Порошенко практически втрое.

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.