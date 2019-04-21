Обнародованы окончательные данные Национального экзит пола и новые данные ЦИК

Зеленский обогнал Порошенко практически втрое – Национальный экзит пол / GettyImages

Социологи обнародовали окончательные данные Национального экзит пола по состоянию на 20.00, то есть на момент закрытия избирательных участков.

Владимир Зеленский обогнал Петра Порошенко практически втрое. Так, за Зеленского проголосовали 73% избирателей, а за Порошенко – 25,5%.

Отмечается, что статистическая погрешность выборки с учетом дизайн-эффекта не превышает 1,3%. Погрешность выборки не превышает 3%.

Тем временем ЦИК, по состоянию на 22:27, подсчитала 2,89% бюллетеней. По их данным, также лидирует Зеленский: за него пока что отдали свои голоса 72,05% украинцев. За Порошенко проголосовали 25,62%.

Недействительными на данный момент признаны 2,32% бюллетеней.

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.

Сам Порошенко признал свое поражение на выборах. Президент обратился к своим сторонникам в штабе.