Обнародованы окончательные данные Национального экзит пола и новые данные ЦИК

Зеленский обогнал Порошенко практически втрое.
Социологи обнародовали окончательные данные Национального экзит пола по состоянию на 20.00, то есть на момент закрытия избирательных участков.
Владимир Зеленский обогнал Петра Порошенко практически втрое. Так, за Зеленского проголосовали 73% избирателей, а за Порошенко – 25,5%.
Отмечается, что статистическая погрешность выборки с учетом дизайн-эффекта не превышает 1,3%. Погрешность выборки не превышает 3%.
Тем временем ЦИК, по состоянию на 22:27, подсчитала 2,89% бюллетеней. По их данным, также лидирует Зеленский: за него пока что отдали свои голоса 72,05% украинцев. За Порошенко проголосовали 25,62%.
Недействительными на данный момент признаны 2,32% бюллетеней.
Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.
Сам Порошенко признал свое поражение на выборах. Президент обратился к своим сторонникам в штабе.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону - не позднее чем на десятый день со дня голосования.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация главы государства должна состояться до 31 мая, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Таким образом, президент Украины после принятия присяги в парламенте вступит в должность не позднее 3 июня.