Садовый рассказал о планах Самопомочи на выборах в Раду

Садовой утверждает, что Самопомич нужна в Раде следующего созыва / УНИАН

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что политическая партия Самопомич намерена участвовать в выборах в парламент осенью 2019 года как самостоятельная сила.

"Меня часто спрашивают, а что Самопомич? А что дальше? Даю прямой ответ: Самопомич будет участвовать в выборах в следующий парламент как самодостаточная политическая сила", - заявил он в Facebook.

Садовый добавил, что в парламенте сейчас нужны "твердые, проукраинские, антикоррупционные политики". Он подчеркнул, что достоинством Самопомочи является то, что за четыре года ее представители "не скурвилися", поэтому они необходимы в парламенте.

Как ранее сообщалось, лидер Объединения Самопомич, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу кандидата в президенты, лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко.

Напомним, накануне старта избирательной кампании супруга львовского градоначальника Екатерина Кит-Садовая заявила о том, что сошедший с небес маленький Иисус сказал, что Андрей Садовый должен "идти и побеждать".