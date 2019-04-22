В Самопомочи пояснили, готовы ли объединяться со Слугой народа Зеленского

Оксана Сыроид заявила о готовности к объединению с политсилами, отстаивающими интересы Украины / УНИАН

Вице-спикер парламента Оксана Сыроид заявила, что фракция Сомопомич пока не готова к объединению с партией новоизбранного президента.

"Как мы можем объединяться, если мы не знаем, кто там есть", - цитирует политика 24 канал.

По словам Сыроид, в 2014 году Самопомич объединилась с коалицией Европейская Украина, поскольку после Майдана общество требовало консолидации.

"Мы действительно тогда надеялись, что эти люди после Революции Достоинства и войны, как говорят, опомнятся. Однако эти люди не опомнились, то есть у них все осталось в старой системе координат. И мы покинули коалицию", – сказала она.

Читайте также"Счет баскетбольный": Гриценко оценил кредит доверия ЗеленскогоПолитик подчеркнула, что Самопомич готова объединить усилия с теми политическими силами, которые отстаивают интересы Украины.

"Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы работать с политическими силами, потому что парламент выбирали люди. Мы не можем сами его изменить. Мы заинтересованы работать с теми людьми, которые хотят работать в интересах Украины. Сейчас вообще не имеем представления, кто будет в партии "Слуга народа" и, какие ценности эти люди исповедуют", – добавила вице-спикер.

Напомним, глава партии Самопомич Андрей Садовый прокомментировал результаты экзит полов и наметившуюся победу Владимира Зеленского.