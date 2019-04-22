ЦИК обработала 20% бюллетеней: Зеленский получил более 73%

22 апреля 2019, 01:45

Недействительными признаны 2,33% бюллетеней.

выборы 2019
Зеленский увеличивает отрыв от оппонента / Reuters

Центральная избирательная комиссия сообщает, что  по состоянию на 1:10 22 апреля, Владимир Зеленский набирает 73,3%, Петр Порошенко - 24,36%.

По данным ЦИК, 2,33% бюллетеней признаны недействительными.

Явка избирателей во втором туре выборов президента составила 62,07%.

Также сообщается, на повторном голосовании на президентских выборах на некоторых участках был зафиксирован дефицит бюллетеней.

Центризбирком предупреждает, что объявление официальных результатов выборов президента Украины может затянуться из-за праздничных и выходных дней. 

Напомним, согласно данным Национального экзит пола, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, в то время за как действующего президента Петра Порошенко отдали свои голоса всего лишь 27,3% украинцев.

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский ЦИК выборы-2019
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