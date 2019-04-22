"Счет баскетбольный": Гриценко оценил кредит доверия Зеленского

Анатолий Гриценко считает, что первоочередной задачей нового президента будет быстрая консолидация / Главред

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко высказал мнение, что большинство избирателей Украины 21 апреля сказали "нет" лжи и коррупции действующей власти.

"Счет баскетбольный, сокрушительный. По сути, конституционное большинство избирателей, пришедших на участки, сказали твердое "нет" действующей власти - ее лжи, коррупции и мародерству", - написал он в Facebook.

По словам Гриценко, независимо от политических взглядов, все украинцы хотят видеть достойный результат работы главы государства.

"Все граждане - сторонники Зеленского, Порошенко, или ни одного из них - хотят одного и того же: жить в мире и безопасности, благосостоянии и справедливости. Хотят, чтобы страна уверенно двигалась вперед - к европейским стандартам жизни, защиты прав, свобод и собственности человека", - подчеркнул он.

Политик добавил, что новому президенту необходимо будет в кратчайшие сроки объединить страну.

"Не теряя времени. Кредит доверия очень высокий, но и очень ограничен во времени", - сказал он.

Напомним, согласно данным Национального экзит пола, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, в то время за как действующего президента Петра Порошенко отдали свои голоса всего лишь 27,3% украинцев.

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.