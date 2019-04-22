В Центризбиркоме назвали явку на президентских выборах

В ЦИК рассказали о явке избирателей / УНИАН

По результатам второго тура президентских выборов явка избирателей составила 62,07%.

Такие данные обнародованы Центральной избирательной комиссией согласно информации со 199 территориальных избирательных округов.

Отметим, что в целом в западных областях явка избирателей ниже, чем в центре и на юго-востоке.

При этом самая высокая явка зафиксирована в Львовской, Полтавской, и Днепропетровской областях (64,88 - 67,34%), а самая низкая - в Закарпатской и Черновецкой областях (46,38% и 54,09%).

Напомним, согласно данным Национального экзит пола, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, в то время за как действующего президента Петра Порошенко отдали свои голоса всего лишь 27,3% украинцев.

Как свидетельствуют данные Всеукраинского экзит пола, проведенного по заказу ТСН, Владимир Зеленский станет шестым президентом Украины. Согласно предварительным результатам голосования, на выборах 21 апреля он получил 72,7% голосов избирателей.