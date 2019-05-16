Геращенко решила уйти из "минской группы"

Геращенко Ирина / Униан

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.

"Сейчас идут дебаты о перезагрузке минских групп. Я хочу проинформировать вас, что я сегодня написала заявление как уполномоченный президента Петра Порошенко по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представитель Украины в гуманитарной подгруппе с просьбой освободить меня от этих должностей. Я поблагодарила президента Порошенко за эту высокую честь работать в его команде", - заявила Геращенко, передает РБК-Украина.

При этом Геращенко заверила, что будет помогать новой власти способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп.

"Мы остаемся открытыми для новой власти для того, чтобы способствовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп. Но очевидно, что должна произойти перезагрузка", - резюмировала Геращенко.

Напомним, ранее Ирина Геращенко объяснила, почему Путин затеял с Украиной "войнушку" на Азове, а также рассказала, что РФ наотрез отказалась вести в Минске переговоры по обмену заложниками и пленными.