"Глядя народу в глаза": Зеленский пригласил украинцев на инаугурацию

Зеленский привлек соотечественников к инаугурации / Фото: УНИАН

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский приглашает граждан Украины 20 мая, в день инаугурации нового главы государства, прийти в столичный Мариинский парк.

"Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народа в глаза", - написал Зеленский в Facebook.

В сообщении отмечается, что регламент предполагает проведение процедуры в зале Верховной Рады. Перед депутатами.

"Я приглашаю всех желающих утром 20 мая до Мариинского парка, откуда я отправлюсь в Верховную Раду. Там же на больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Чувствовать, что вы рядом", - добавил он.

Зеленский предложил соотечественникам произнести клятву вместе.

Напомним, ранее стало известно, кто приедет на инаугурацию к Зеленскому.