Команда Зеленского в первые 100 дней намерена провести "аудит государства"

У Зеленского готовятся к общегосударственному аудиту / Фото: УНИАН

Идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что в первые 100 дней управления страной команда нового главы государства проведет аудит ряда сфер государственного управления.

В эфире телеканала 112 Украина он констатировал необходимость проверки человеческого ресурса, финансового и временного.

Представитель Зеленского добавил, что важно знать, в каком состоянии находится страна. Для анализа намерены привлечь международные институции, а украинские в тех сферах, которые касаются государственной тайны.

Стефанчук акцентировал, что необходимо провести перепись населения, поскольку количество граждан должно обуславливать перечень народных депутатов и в этой сфере важно придерживаться европейских норм представительства. Сейчас эти стандарты далеки от соответствия.

Ранее у Зеленского заявили, что сегодня не лучшее время для того, чтобы Украина просила новую программу сотрудничества с МВФ.