"Есть общие вызовы": Зеленский душевно поздравил нового президента Литвы с победой

Зеленский душевно поздравил нового президента Литвы с победой / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил литовского политика Гитанаса Науседу с победой на выборах президента Литвы 2019.

Слова пожелания своему коллеге Зеленский опубликовал у себя в Тwitter.

"Желаю успехов новоизбранному президенту Литвы Гитанасу Науседу и братскому литовскому народу! Наша история и будущее тесно переплетены. Есть общие вызовы, преодолеем, только объединив усилия. Ценим наше стратегическое партнерство и рассчитываем на его укрепление! Sveikiname ("Поздравляю" – лит.), – говорится в заявлении украинского президента.

Напомним, на выборах президента Литвы победил оппонент Грибаускайте. Главред выяснил, что он говорит об Украине и России.

Кроме того, выборы в Европарламент выиграла одна из крупнейших партий Европы - Европейская народная партия - в новом парламенте ее будут представлять ​​178 депутатов (группа потеряла 39 мандатов). Отметим, что всего в Европарламенте 751 место. Уже сегодня лидеры партий-победителей выборов начнут формировать новое большинство.