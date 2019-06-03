Страх реванша: политолог объяснил, почему исключено возмездие бело-голубых

Реванша регионалов не будет / Униан

Оппозиционный блок уже в ближайшие дни может воссоединиться для похода на досрочные парламентские выборы. Поговаривают, что к переговорам по этому вопросу привлечены Сергей Левочкин, Вадим Новинский и Вадим Рабинович, рассказал в комментарии Главреду глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

По его словам, такие переговоры действительно идут, и стороны вполне могут договориться.

"Переговоры по поводу воссоединения Оппозиционного блока активизировались после того, как были объявлены досрочные парламентские выборы. И сейчас вероятность достижения такой договоренности очень высока. Однако между сторонами до сих пор остаются существенные камни преткновения, которые могут помешать воссоединению", - отметил Фесенко.

Политолог уточнил, что пока не ясно, на базе какой политической силы будет юридически это объединение: то ли это будет Оппозиционный блок, то ли Оппозиционная платформа – За життя.

"Это – принципиальный вопрос. Как показал бракоразводный процесс внутри Оппоблока, крайне важно, кто контролирует юридически партию и, соответственно, кто будет контролировать различные процессы внутри нее.

Договориться по данному вопросу сторонам будет очень сложно. Ведь каждая из них заинтересована в том, чтобы это была именно их партия", - особо отметил политолог.

Читайте такжеЯрош признался, с кем пойдет на выборы в РадуТакже Фесенко подчеркнул, что пока не ясно, кто возглавит список воссоединенного Оппоблока.

"В принципе, возглавить партию должен политик с наиболее высоким рейтингом. Судя по результатам президентских выборов, это должен быть Юрий Бойко. Однако у части "ахметовских" людей есть большая нелюбовь к Бойко.

С другой стороны, есть амбиции Рабиновича. Однако и Рабиновича не все воспринимают. Более того, некоторые убеждены, что рейтинг Вадима Рабиновича снизит рейтинг объединенной партии", - высказал мнение политолог.

Фесенко также обратил внимание, что по-прежнему остаются разные личностные противоречия и исторические обиды еще со времен Януковича.

"Вышеназванные факторы могут помешать объединению. Но главный из них – вопрос о том, на чьей платформе объединяться", - считает политолог.

Однако, убеждён Фесенко, не стоит опасаться реванша бывших регионалов.

"Прежде всего, дело – в рейтингах: 10,5% у партии Бойко и Медведчука, 3,5% – у остатков Оппоблока. Даже если они объединятся и будет кумулятивный эффект от этого объединения, то максимум, на который они могут рассчитывать – это что-то около 15%. Это в 1,5 раза больше, чем было на парламентских выборах в 2014 году, но это не 37%, которые были у Партии регионов. Это – однозначно не большинство", - настаивает политолог.

Фесенко обратил внимание и на то, что 12% населения (не активных избирателей, а населения вообще, включая и тех, кто на выборы не ходит) являются не просто пророссийски настроенными гражданами, а пропутински настроенными гражданами Украины. Это – бывшие избиратели Партии регионов и Коммунистический партии. И эти избиратели никуда не исчезли.

Читайте также"Это шок": Порошенко впал в депрессию от социологии по выборам в Раду – СМИ"Парадоксальный, но в данном контексте положительный момент состоит в том, что значительная часть этих избирателей осталась на оккупированных территориях, и они не могут принимать участия в выборах. Так в Украине остались около 5 миллионов избирателей Партии регионов и коммунистов.

Учитывая все это, никакого реванша бывших регионалов в плане получения ими большинства в парламенте и своего правительства быть не может. Это невозможно даже чисто арифметически", - резюмировал Фесенко.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.

В этот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.

Позже глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук предупредила, что нынешние законы не позволяют ЦИК вовремя завершить подготовку к досрочным выборам в Верховную Раду 2019. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс.