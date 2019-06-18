У Путина узрели в Зеленском второго Порошенко

18 июня 2019, 15:43

Владимир Зеленский копирует тезисы своего предшественника.

Песков
У Путина заявили, что Зеленский похож на Порошенко / Фото: Вести.ру

В России пришли к выводу, что глава Украинского государства Владимир Зеленский копируют тезисы своего предшественника Петра Порошенко.

"Мы внимательно следим, и мы, наверное, склонны согласиться с вашей точкой зрения относительно схожести позиции, которая сейчас начинает набирать очертания", - особо отметил в интервью российским СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, Песков ответил на предложение президента Украины Зеленского по поводу начала диалога между Россией и Украиной. 

"Мы видели эти слова президента Украины в одном из интервью. Нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. И в случае, если оно когда-нибудь состоится, не сомневаюсь, что тоже начнет с правильной", - сказал Песков, передает rg.ru.

Также пресс-секретарь Путина обратил внимание, что "по Донбассу надо говорить не Путину, а жителям Донбасса - они непосредственный собеседник".

"А по Крыму уже особо и говорить нечего", - резюмировал Песков.

Читайте также"Не сумашедший самоубийца": Журналист дал прогноз по поводу переговоров Зеленского и ПутинаНапомним, в интервью немецкому изданию Bild президент Украины Зеленский признался, что скажет Путину при встрече.

Он отметил, что его первыми словами будут: "Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина". Отвечая на вопрос журналиста, не потерян ли для Украины аннексированный Россией Крым, Зеленский выразил надежду, что полуостров все-таки вернется назад, в состав родной страны.

Кроме того, ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Зеленскому помощь в переговорах с Путиным.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков новости России
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

15:59
Малиновский устроил демарш в Генке
15:57
Меркель озвучила дату встречи советников нормандской четверки
15:44
"Группы сядут - и договоримся": Зеленский уверенно рассказал о контрактах по транзиту газа через Украину
15:43
Алибасов не полетел в Казахстан - назвали причину
15:43
У Путина узрели в Зеленском второго Порошенко
15:17
Меркель затряслась на встрече с Зеленским, опубликовано видео Видео
14:57
Зеленский обсудил с главой Бундестага схему обмена пленными
14:56
Многострадальный мост Кличко вновь попал под раздачу: теперь возмущены велосипедисты
14:29
Максим Бурбак зарегистрировал законопроект по защите прав трудовых мигрантов
14:10
Свежий рейтинг партий: Слуга народа обскакала всех, Голос одолел заветную отметку 5%
14:06
Ко Всемирному дню ветра Руслана презентовала новое музыкально-социальное видео Видео
13:55
Нашли виновника: почему Лазарев публично обложил матом Лободу на МузТВ-2019
13:39
Участник Дом-2 раскусил махинации бесследно пропавшего Алибасова Видео
13:39
"С чистого листа": Газпром предложил Нафтогазу новый план сотрудничества
13:26
Прогнать Луценко из ГПУ: комитет не нашел в представлении Зеленского повода для увольнения генпрокурора
13:21
Если Платини арестовали, то есть основания: чиновник РФС
13:21
"Бесстыдное поклонение Путину": Посол в Германии обвинил немецких политиков в предательстве Украины
13:06
Водитель джипа, который колесил по мосту Кличко, хотел откупиться за 100 долларов
13:03
Волкер женился во второй раз: избранницей дипломата стала журналистка Фото
13:02
Супермодель-палестинку мусульмане обвинили в расизме
13:00
Главные новости 18 июня: первые слова Зеленского и Путина друг другу, арест Платини и скандал с Тарутой Видео
12:53
Доллар и евро грустно катятся вниз
12:52
"Народный фронт" призывает Зеленского созвать СНБО для рассмотрения вопроса угроз информационной безопасности
12:46
В Москве прокомментировали арест Платини
12:36
В Кремле рассказали, с чего Путин начнет разговор с Зеленским
12:26
В Киеве пропавшего студента нашли повешенным
12:16
Нибиру отдыхает: дочь Тома Круза сделал тату в честь бога-инопланетянина
11:41
У бесследно пропавшего Алибасова отобрали квартиру - наследники останутся ни с чем
11:28
Мишель Платини арестован во Франции
11:09
Секасная малышка: Тина Кароль свела с ума пикантным фото в постели
10:48
Сергей Тарута вляпался в скандал, публично назвав украинских военных боевиками Видео
10:44
Алибасова тайно вывезли из больницы: в Склифасовского опровергают выписку
10:34
"Он разбудил меня и велел готовиться": Саакашвили рассказал, как Зеленский уговаривал его вернуться в Украину
10:25
Карди Би засветила голый зад на сцене во время тверка
09:56
В Херсонской области автомобиль слетел в канал, погибли дети
09:44
Рада в кармане: что будет, если Зеленский получит "ключи" от парламента мнение
09:43
VISLOVO: Время и Стекло презентовала клип про новый вид тусы Видео
09:37
В ЦИК объявили, из скольких кандидатов украинцам придется выбирать себе новую Раду
09:25
В Китае произошло мощное землетрясение: есть погибшие и сотни раненых
09:08
Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию: что он собрался там делать
08:55
Предприимчивый китаец продавал туры в Чернобыль, но привозил туристов в российский Челябинск
08:51
"Воробьиные" ночи и даже ветер утихнет: где в Украине будет жарче всего
08:29
В чем причина феномена партии Слуга народа мнение
08:13
Кубок Америки. Чилийцы разгромили Японию Видео
07:54
Зеленский признался, что скажет Путину при встрече
07:41
Повышение пенсии с 1 июля: кто получит прибавку в 10 раз больше, чем остальные Видео
07:16
Валентин Землянский: Если Украина потеряет транзит, по стоимости газ для населения станет золотым
06:55
Главный итог встречи Макрона и Зеленского мнение
06:35
Развод и новый муж: астролог спрогнозировал расставание Галкина и Пугачевой
06:01
Нибиру "сперла" разработки российских ученых
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять