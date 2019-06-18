У Путина узрели в Зеленском второго Порошенко

Владимир Зеленский копирует тезисы своего предшественника.
В России пришли к выводу, что глава Украинского государства Владимир Зеленский копируют тезисы своего предшественника Петра Порошенко.
"Мы внимательно следим, и мы, наверное, склонны согласиться с вашей точкой зрения относительно схожести позиции, которая сейчас начинает набирать очертания", - особо отметил в интервью российским СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кроме того, Песков ответил на предложение президента Украины Зеленского по поводу начала диалога между Россией и Украиной.
"Мы видели эти слова президента Украины в одном из интервью. Нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. И в случае, если оно когда-нибудь состоится, не сомневаюсь, что тоже начнет с правильной", - сказал Песков, передает rg.ru.
Также пресс-секретарь Путина обратил внимание, что "по Донбассу надо говорить не Путину, а жителям Донбасса - они непосредственный собеседник".
"А по Крыму уже особо и говорить нечего", - резюмировал Песков.
Читайте также"Не сумашедший самоубийца": Журналист дал прогноз по поводу переговоров Зеленского и ПутинаНапомним, в интервью немецкому изданию Bild президент Украины Зеленский признался, что скажет Путину при встрече.
Он отметил, что его первыми словами будут: "Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина". Отвечая на вопрос журналиста, не потерян ли для Украины аннексированный Россией Крым, Зеленский выразил надежду, что полуостров все-таки вернется назад, в состав родной страны.
Кроме того, ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Зеленскому помощь в переговорах с Путиным.