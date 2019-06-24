Зеленский решил застолбить за собой политические слоганы и названия Зе и Зеньюс

24 июня 2019, 19:54

Президент подал документы на регистрацию лозунгов "Сделаем это вместе!", Команда Зеленского, Зе!, Зе, Зе!Команда, Зекоманда, Ze, Ze!, Ze2019.

Владимир Зеленский
Зеленский решил запатентовать "Зе" / president.gov.ua

Глава Украинского государства Владимир Зеленский подал документы на регистрацию нескольких торговых марок и политических слоганов.

По информации, Зеленский решил застолбить за собой связанные с его политической кампанией слоганы и символы, которые помогли ему стать узнаваемым в политике.

Зеленский подал документы на регистрацию лозунгов "Сделаем это вместе!", Команда Зеленского, Зе!, Зе, Зе!Команда, Зекоманда, Ze, Ze!, Ze2019.

Кроме того, среди вероятных патентов Зеленского появились ТМ ZeNews и ЗеНьюз.

Также президент пытается застолбить за собой лозунг: IMPROV LIVE SHOW, который планирует использовать в рекламе, предпринимательстве, телекоммуникациях и образовании, сказано в данных Укрпатента, передает УП.

  • Заявки на патент Зеленского скриншот
  • Заявки на патент Зеленского скриншот
  • Заявки на патент Зеленского скриншот
  • Заявки на патент Зеленского скриншот
Отметим, что все заявки Зеленский подал до оглашения результатов выборов Президента.

Напомним, ранее сообщалось, у Зеленского намерены усечь ряд министерств.

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Владимир Зеленский слоган патент новости Украины
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