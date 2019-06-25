"Это оскар, Степаныч, спасибо": Гриценко внезапно рассмешил Сеть видео с Путиным и Зеленским

У Путина в ролике Гриценко началась истерика / скриншот

25 июня, во вторник, лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко неожиданно оказался в центре внимания пользователей соцсети.

На странице политика в Facebook появился видео-ролик, в котором актеры, похожие на президентов Владимира Зелинского и Владимира Путина, играют в шахматы.

За спиной актера-Путина находятся дядьки в строгих костюмах и черных очках. За плечами актера, который играет Владимира Зеленского, стоит пара молодых людей, женщина с платком на плечах и боец АТО.

В тот момент, когда Зеленский в кадре не может решить, какой ход сделать, заходит Анатолий Гриценко. Гриценко уверенно подсказывает фигуру Зеленскому, и президент Украины выигрывает партию.

После этого у Путина начинается истерика, президент РФ сносит все фигуры с шахматной доски.

За 5 часов видео посмотрели около 100 000 человек. Но реакция украинцев на ролик оказалась противоречивой.

Одни хвалят Гриценко за креативность.

"А буде відосік, де Анатолій Степанович у ролі супермена спасає Всесвіт? ;)", - спросила Марина Волошина.

"Это Оскар", - пишет Наталия Осовская.

"Степаныч, спасибо! я ждал креатива! спасибо!!!! победим точно!!!", - отметил Андрей Бондаренко.

Другие убеждены, что этим видео Гриценко показал несостоятельность Зеленского.

"В цьому роліку ви показали який насправді ЗЕ бовдур. Нащо ви топили проти Петро Порошенко на користь Зеленського? Ви показуєте як вам начхати на Україну", - пишет Alexandr Themzyulin.

"Самому не смішно? Так нівелювати роль президента!... Хоча ті 73% і без вас постарались", - добавила Ольга Кондор.

"Не надто продуктивна стратегія для співпраці з новим президентом - виставляти його карикатурним незграбним панікером у своїй передвибочій агітації", - убежден Андрей Чернышов.

"Это трэш. Реальный политик играет в сценке с актерами. Идея понятна. Я умный, голосуй за меня. А Зеленский идиот. Ждем новых серий :)", -высказал мнение Константин Пионтковский.

Напомним, ранее умер жестоко избитый полицейскими соратник Анатолия Гриценко.