"Не пасынок": Гриценко рассказал о родственных связях с Разумковым

Анатолий Гриценко воспитывает родного брата Дмитрия Разумкова / Главред

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко назвал безосновательными слухи о его якобы родственных связях с лидером партии Слуга народа Дмитрием Разумковым.

"Некоторые в сетях приписывают, что он (Дмитрий Разумков — ред.) мой сын или кто-то говорит, что пасынок. Это неправда. Вот Глеб Разумков — мой сын. Александр Васильевич Разумков умер. Но это другая ветвь жизни Александра Васильевича Разумкова. И Глеб, и Дмитрий. Они ни разу не виделись так же. Поэтому мы не родственники", - цитирует политика Радио Свобода.

Гриценко заявил, что виделся с Разумковым лишь единожды, это произошло во время предвыборной кампании в студии одного из политических ток-шоу.

Как известно, у Анатолия Гриценко трое детей: Алексей, Светлана и Анна, также он воспитывает Глеба Разумкова, сына жены Юлии Мостовой (главный редактор издания Зеркало недели — ред.) от ее первого брака с ныне покойным политиком и основателем Украинского центра экономических и политических исследований Александра Разумкова. Дмитрий Разумков – это сын Александра от первого брака, который был задолго до встречи с Юлией Мостовой.

Напомним, Дмитрий Разумков заявлял, что зарплата нардепа в Украине на сегодняшний момент достаточная для нормального существования (около 30 тысяч гривен).