"Еще одно днище": в сети распекли Гриценко за ролик с "политическим аукционом"

Гриценко показал актера, очень похожего на Коломойского / Скриншот

В пятницу 5 июля лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко порадовал сеть очередным предвыборным "шедевром".

На странице политика в Facebook появился видеоролик, на котором проиллюстрирован "политический аукцион", в котором украинским олигархам продаются нардепы и депутатские обьединения.

"Уважаемые олигархи, начинам продажу депутатов! Первый лот – "депутат опытный", повысит тарифы на 30 процентов, цена – полмиллиона долларов", - заявляет ведущий аукциона.

На что один из олигархов восклицает: "Беру!", и ведущий обьявляет, что лот продан.

Следующий лот – группа депутатов "новые лица", которые "заберут землю у украинцев" и отдадут ее олигархам.

На этот лот присутствующие реагируют со скукой, и олигарх, крайне похожий на Игоря Коломойского, возмущается: "Але, гараж! Шо ты нам впариваешь?".

"Где Гриценко? Где Гражданская позиция?", - добавляет второй.

После этого Гриценко сворачивает в кулак видео словно бумагу, и со всей серьезностью выдает: "Гражданская позиция не продается! И Украину продать не дадим!".

В сети более критично отнеслись к этому ролику, чем к предыдущему видео с Зеленским и Путиным.

"Что они там в штабе употребляют?", - поинтересовался Евгений Носальский.

"Я ржу с ваших тупых реклам, это фиаско", - считает Евгений Олейник.

"Норм гандж подвезли", - отметил Роман Бандура.

"Вот что бывает, когда креативщики на дихлофосе", - съязвил Евгений Максименко.

"Еще одно днище от Гриценко, на этот раз не так смешно, как предыдущая реклама с Зе", - написал Иван Локайчук.

Ранее Гриценко рассмешил сеть видео с Путиным и Зеленским.