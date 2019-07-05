Имуществу Ющенко грозит арест

На имущество Виктора Ющенко могут наложить арест / УНИАН

Глава управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что ведомство просит суд арестовать имущество третьего президента — Виктора Ющенко.

Арест грозит имуществу экс-президента, которое указано в реестрах, рассказал чиновник Радио Свобода.

"Где он указан в реестрах недвижимости собственником — об аресте этого имущества ходатайствует следователь", — подчеркнул собеседник.

Ранее нардеп Сергей Лещенко написал, что ГПУ выдвинула Виктору Ющенко подозрение в рамках уголовного производства о президентской резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.