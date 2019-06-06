ГПУ выдвинула Ющенко подозрения по делу о присвоении Янковичем Межигорья – нардеп

Ющенко получит по почте подозрение от ГПУ / УНИАН

Народный депутат Сергей Лешенко заявил, что Генеральная прокуратура выдвинула подозрение бывшему президенту Украины Виктору Ющенко в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.

Как сообщил Лещенко в своем Telegram-канале, Ющенко подозревают по статье 191 часть 5 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Парадокс в том, что это правда. Ющенко действительно в сговоре с Януковичем это сделал, целенаправленно переведя Межигорье из ДУС в сферу ведения Кабмина, который передал Межигорье в устав госпредприятия Надра Украины, а то - вывело резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы. После этого Янукович начал строить в Межигорье персональный рай", - сказано в сообщении.

Лещенко утверждает, что подозрение направлено Ющенко по почте.

Как ранее сообщалось, управление специальных расследований Генпрокуратуры готовит подозрение экс-президенту Виктору Ющенко.