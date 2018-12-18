СМИ узнали о подготовке Генпрокуратурой подозрения Ющенко

Виктор Ющенко / УНИАН

Управление специальных расследований Генпрокуратуры готовит подозрение экс-президенту Виктору Ющенко.

Об сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, подозрение Ющенко может быть вручено в рамках расследования уголовного производства в отношении незаконной передачи земель Сухолучья (Межигорье. - Прим.) бывшему президенту Виктору Януковичу. Речь идет о злоупотреблении служебным положением при передаче этих земель.

Однако руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк утверждает, что ему не известно о якобы готовящемся подозрении. По его словам, это делу Генпрокуратуре вернуло НАБУ. В нем фигурируют Янукович и др.

"Дело знаю. Есть ли там даже допрос свидетеля Ющенко - не знаю. Подозрение точно не оглашалось", - сказал Горбатюк.