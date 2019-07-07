"Заморить голодом и жаждой и нах…на Россию": украинцы вскипели из-за слов советника Зеленского о Крыме

7 июля 2019, 12:01

По словам Гетманцева, отключение водоснабжения оккупированным территориям вредит гражданам Украины.

Заявление советника Зеленского о Крыме наделлало шума / скриншот

В Сети набирает обороты скандал из-за советника Владимира Зеленского по экономическим вопросам Даниила Гетманцева, который считает, что, отключая воду в аннексированном Крыму, Украина вредит своим гражданам.

По словам Гетманцева, подобные методы деструктивные, и после парламентских выборов Слуга народа будет инициировать в Верховной Раде создание комитета по оккупированным территориям.

"На сегодняшний день у нас в партии не сформирована позиция по этому вопросу. Лично я считаю, что, отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями", — заявил советник президента в прямом эфире телеканала ATR.

Также Гетманцев объяснил стратегию действий новой власти относительно оккупированных территорий.

Читайте такжеВ Крыму требуют от Украины снятия водной блокады"Мы не должны отдельно говорить про Крым, а отдельно про Донбасс. И те, и другие территории оккупированы. Мы, к слову, хотим создать в Верховной Раде комитет по оккупированным территориям. Это очень важный вопрос для стратегии развития страны. По Донбассу президент сегодня применяет политику небольших, но эффективных шагов. Возобновлен Минский формат, который ранее был неэффективен из-за лицемерия людей, зарабатывавших на войне. Минский формат был ширмой, за которой прятались настоящие цели наших власть имущих. Первые результаты — разведение войск в Станице Луганской. Это нужно сделать по всей линии фронта. Второе, что нужно сделать — это обмен пленными по схеме "всех на всех". Мы понимаем, что до парламентских выборов это невозможно, потому что ни один успех президента не будет поддержан РФ, играющей на стороне пророссийских сил", — убежден Гетманцев.

Слова советника Зеленского активно цитируют и обсуждают в Сети.

"Готуйтесь. У Володимира Зеленського вирішили злити Україну та український інтерес. Відсутність водопостачання у Крим - це наслідок окупації та анексії. Це важіль впливу України на окупаційну владу. Так само, як і неможливість перечислять пенсії на окуповані території. Хоча кожен пенсіонер може отримати гроші з нашого, вільного боку.Здачу наших позицій будуть аргументувати турботою про людей. Навіть, якщо переводити гроші потрібно буде у "банки ДНР та ЛНР", а воду постачати у водоканал "Російської республіки Крим". Така фейкова турбота про людей насправді призведе до того, що ще більше людей постраждає від агресії. В стратегічній перспективі. Бо поступки агресору тільки провокують його до продовження та розширення агресії", - на своей странице в Facebook высказался по этому поводу народный депутат Сергей Высоцкий.

"Просто аттракцион невиданной щедрости. За одних уже платим тройные тарифы, а они в это время платят мизерные услуги , но уже не Украине. Так что сейчас ещё и Крым повесим себе на шею, а они будут платить коммуналку в рашку. Отличное решение. Будут пользоваться Украинским и в тоже время ненавидеть нас и хаить все Украинское", - возмутилась Нина Грущко.

"Никто и никогда, в угоду оккупанту не помогает захваченным территориям.Наоборот, там подрывают коммуникации, инфраструктуру, вредят врагу. Населению помогают международные организации. Таковы законы войны...", - добавил Nik Tcapko.

Но есть те, кто видит в подобной идее резон.

"Согласна, силой пять лет действовали, ситуация только усугубилась! Я уверена, Зеленский знает, что делать, надо дать ему возможность воплотить в жизнь свои идеи", - отметила Павла Музыка.

К слову, под самим видео в Youtube градус агрессии в комментариях повыше.

"Гетманцев - да тебе башку оторвут. Даже за такие намерения,а не то что действия! Согласно международным нормам, Россия обязана обеспечить нормальное функционирование полуострова. Потому что как страна-оккупант она несет ответственность за оккупированную территорию.  Согласно статьями 55, 56, 59 и 60 Женевской конвенции: государство-оккупант обязано содержать оккупированную территорию чужого государства. За отказ от содержание оккупированных территорий, совершение в зоне оккупации различных преступлений, несёт руководство государства-оккупанта (пп. Xxv п. 2 ст. 8 Римского статута Международного уголовного трибунала)", - высказался некий Андрюха Ларионов.

"А не пошол бы этот сепар куда подальше! Водичку им ... а еще что? Признать, простить и понять?! Хай идет на х.., короче на Россию его", - считает Evgeny Kyselgov.

"Натуральный сепар!))) Усіх кримчан заморить голодом и жаждой, тільки так повернемо півострів!", - убеждена Люся Шендохович.

Напомним, ранее в Украине предложили дать Крыму воду в обмен на возвращение части полуострова.

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Крым Владимир Зеленский водоснабжение Даниил Гетманцев водная блокада новости Украины
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