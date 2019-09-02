Стало известно, сколько законопроектов Зеленский отправил в "неотложные"

2 сентября 2019, 15:52

По словам Дмитрия Разумкова, по нескольким десяткам законопроектов есть уже решения о сокращении сроков рассмотрения.

Разумков
Дмитрий Разумков / УНИАН

На данный момент в Раде IX созыва зарегистрировано около 300 законопроектов, из которых 67 обозначены президентом Украины Владимиром Зеленским для неотложного рассмотрения.

Соответствующую статистику озвучил в понедельник, 2 сентября, спикер парламента Дмитрий Разумков.

"В настоящее время субъектами законодательной инициативы зарегистрировано почти 300 законопроектов, из которых 67 определены Президентом Украины для неотложного рассмотрения. Относительно 59 таких законопроектов уже есть проголосованные решения о сокращении сроков подготовки к их рассмотрению ", − заявил спикер.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков рассказал о "механизме пряника" в языковой политике, а также рассказал, когда и как закончится война на Донбассе.

  

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Верховная Рада Владимир Зеленский законопроект Дмитрий Разумков
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