Моська лает на Слона: Сюмар поставила ультиматум Слуге народа

10 сентября 2019, 13:26

Попытки поломать регламент и Раду путем голосования всего сразу в целом привело к тому, что все фракции, кроме правящей, готовы покинуть зал, заявила Сюмар.

Сюмар заявила о готовности всех фракций покинуть Раду / facebook.com/vsiumar

Во вторник, 10 сентября, народная избранница от партии Европейская солидарность Виктория Сюмар, которая ранее трогательно обнялась с Нестором Шуфричем, громогласно заявила, что все парламентские фракции, кроме правящей, готовы покинуть зал заседаний.

"Ожидаемая история. Попытки поломать регламент и Раду путем голосования всего сразу в целом привело к тому, что все фракции, кроме правящей, готовы покинуть зал. Легализировать шабаш никто не хочет. Если так будет дальше, в зале останется одна фракция, и будет штамповать то, о чем жить всем нам. PS. Трибуну уже взяли под охрану", - написала в Facebook Виктория Сюмар.

"Так одна фракція буде штампувати закони хоч є інші в залі, хоч нема", - прокомментировал сообщение писатель Андрей Кокотюха.

 На слова Кокотюхи, Сюмар сказала вот что: "Ну хоч тоді наочно буде все видно. Всіх решту просто позбавляють можливості працювати...".

"Потрібні нестандартні рішення... можливо, варто зрозуміти логіку "зеленчиків" і вибудувати свою стратегію... бо ви, нажаль, для них занадто "правильні" і передбачувані... і чхати вони хотіли на регламент, на порядність і інші норми цивілізованого суспільства. хлопчики встановлюють свої правила на районі", - посоветовала Iryna Negrieieva.

"Це означає, що ОДНА фракція бере на себе всі зобов'язання і відповідальність за те, що буде, по вашим словам, "штампувати". Успіху їм!", - высказался Yuriy Potrohosh.

Читайте такжеБюджетная ночь не повторится: в Слуге народа решили изменить "правила игры"Напомним, 10 сентября Рада со скандалом приняла закон Владимира Зеленского об импичменте. За такое решение отдали свои голоса 245 народных избранников.

Отметим, что после того, как депутаты одобрили законопроект в первом чтении, спикер Рады Дмитрий Разумков сразу же поставил на голосование принятие законопроекта в целом.

Однако такое решение вызвало замечания народных депутатов от Оппозиционной платформы – За жизнь, Батькивщины и Европейской солидарности. В частности, народные депутаты подчеркиваели, что такой порядок принятия законопроекта нарушает регламент Рады.

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