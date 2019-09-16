Наполеоновские планы Разумкова: депутатов решили загрузить по полной

16 сентября 2019, 12:13

Дмитрий Разумков озвучил планы Верховной Рады на ближайшую неделю.

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков озвучил планы Верховной Рады на неделю / Фото: УНИАН

На ближайшей пленарной неделе депутаты Верховной Рады Украины должны рассмотреть 39 вопросов. При этом дополнительно планируется включить в повестку еще 24 законопроекта, сообщил во время согласительного совета в понедельник, 16 сентября, глава парламента Дмитрий Разумков, который ранее назвал главные проблемы Украины.

"На эту неделю у нас запланировано 39 вопросов, среди них - 24 законопроекта, требующие подготовки к рассмотрению во втором чтении, 2 законопроекта о ратификации международных договоров. Предлагается дополнительно включить в повестку дня 2 сессии еще 24 законопроекта", - сказал Разумков.

По словам Разумкова, по состоянию на 13 сентября 444 законодательные инициативы ожидают рассмотрения в комитетах.

"За две недели работы 2 сессии парламента 9 созыва было проведено 9 пленарных заседаний, на которых рассмотрено 110 законодательных инициатив. В частности, принято в общей сложности 9 законов, а 44 законопроекта приняты в первом чтении", - отметил Разумков.

Читайте также"Это недопустимо": Разумков выбранил первого кнопкодава Рады нового созываНапомним, ранее стало известно, когда документ представят в Раде. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что проект Государственного бюджета на 2020 год, который Кабмин одобрил 15 сентября, в Раде представят в пятницу, 20 сентября. Представит документ министр финансов Оксана Маркарова.

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