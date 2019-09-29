"Их кухня": у Зеленского оценили скандал вокруг стенограммы разговора с Трампом

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом / Reuters

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прокомментировал ситуацию вокруг опубликования стенограммы телефонной беседы украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, темп консультаций с лидерами Германии и Франции не претерпел изменений после публикации расшифровки разговора Зеленского и Трампа.

"Ситуация непростая. Она досталась сегодняшней власти в наследство. Это внутренние дела США", - подчеркнул он в интервью телеканалу 1+1.

Ермак утверждает, что Украина рассматривает США в качестве "друга и стратегического партнера".

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По его словам, по поводу расшифровки разговора президентов США и Украины к Зеленскому не обращались европейские партнеры: "Никто не звонил, а тот темп и основа консультаций, которая есть с нашими партнёрами из Франции и Германии не претерпела никаких изменений".

Отвечая на вопрос о "российском следе" в обнародовании расшифровок, Ермак назвал такие предположения "конспирологическими заговорами".

Напомним, 25 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.

В ответ Трамп заявил о возможности публикации еще одного разговора с президентом Владимиром Зеленским.