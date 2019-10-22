"Будет очень сложно": евродепутат предупредила Зеленского об опасности

Владимир Зеленский и Андрей Богдан / Фото: Алексей Кирьянов

О токсичности некоторых приближенных к президенту Украины Владимиру Зеленскому заговорили фактически сразу после выборов. В этот раз подобную мысль высказала депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель.

По ее словам, новой фигурой в украинской политике является только Зеленский, а не люди, которые его окружают.

"Я думала, что Зеленский – новая фигура, но нет. Сам по себе – да, но не люди, которые за ним стоят. Возможно, некоторые из его компаний, Квартала 95, и являются профессионалами, способными быстро адаптироваться", - отметила фон Крамон-Таубадель в интервью Интерфакс – Украина.

При этом она указала, что опасность для главы украинского государства несет руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

"Доноры и западные партнеры осознали, что Богдан опасен, у него свой порядок дня, вы не знаете, на кого он работает, не знаете, каковы его намерения и какого рода законопроекты он будет подавать", – объяснила евродепутат.

Напомним, что ранее представитель партии Слуга народа Александр Дубинский заявил, что в ОП хотят проверить на детекторе лжи членов финансового комитета Верховной Рады