"Готовы содействовать": в РФ сделали неожиданное предложение по Донбассу

Сергей Лавров / Reuters

Вопрос урегулирования конфликта на Донбассе продолжает беспокоить мировой сообщество. В частности, Москва предложила Украине свою помощь в решении данного вопроса.

Так, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский сможет разрешить конфликт на основе минских соглашений. По словам главы российского МИД, Кремль слышит желание Зеленского разобраться в данном вопросе.

"Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Напомним, что ранее бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский предложил свой вариант возвращения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.