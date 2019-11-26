Путин раскрыл подробности разговора с Зеленским

Владимир Путин утверждал, что в основном говорил с Владимиром Зеленским о взаимоотношениях в сфере энергетики / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин раскрыл подробности телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который прошел в понедельник, 25 ноября.

Путин на встрече с главой Газпрома Алексеем Миллером и министром энергетики Александром Новаком утверждал, что в основном говорил с Зеленским о взаимоотношениях России и Украины в энергетической сфере, говорится на сайте Кремля.

Также в Кремле сообщили, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

"…вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики. Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему…", - сказал российский лидер.

Ранее в пресс-службе Офиса президента Владимира Зеленского сообщали, что 25 ноября украинский лидер разговаривал с Владимиром Путиным, в частности, о переговорах относительно транзита газа через Украину.