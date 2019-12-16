Украине не светит членство в НАТО и ЕС – немецкий политолог

Европейский Союз достиг предела своего расширения, считает Александр Рар / Reuters

На Западе существует разочарование по отношению к Украине после событий 2014 года, заявил немецкий политолог Александр Рар.

"На Западе сложилось впечатление, что Украина бежит от русского медведя. Но прошло пять лет и видно, что там (в Украине, - ред.) коррупция есть, правовая система не функционирует и инвестиции недостаточно идут", - подчеркнул эксперт в интервью на Ukrlife.tv.

Немецкий политолог также отметил, что Европейский Союз достиг предела своего расширения.

"Сил и денег нет. Я никого не хочу обижать, но Украина не сможет войти в НАТО и Евросоюз, это просто невозможно", - добавил Рар.

Напомним, ранее в Европейским союзе заявили о том, что отношения с Российской Федерацией зависят от разрешения конфликта в Украине.