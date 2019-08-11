"Расширения на восток не будет": В Германии обломали евроатлантические планы Украины

Перспективы присоединения Украины к ЕС остаются туманными / УНИАН

В нынешнем нереформированном состоянии перспективы присоединения Украины к Европейскому союзу и НАТО остаются крайне туманными, заявил немецкий политолог Александр Рар.

"Я не могу себе ни при каких обстоятельствах на сегодняшний день представить, что такая страна, как Украина, может стать членом Европейского Союза или НАТО.

Пока Украина в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы ее тоже принимать не будут", – подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание на то, что Украина упустила последние 15 лет, во время которых необходимо было провести реформы.

"Расширения Европейского Союза на восток не будет. Просто в Украине это должны понимать", – добавил Рар.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ликвидировали правительственный офис по евроинтеграции.