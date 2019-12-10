В ЕС сказали, что критически важно для изменения отношений с Россией

Изменение европейско-российских отношений критически зависит от разрешения конфликта в Украине, сообщил Жозеп Боррель / УНИАН

Отношения между Европейским союзом и Российской Федерацией зависят от разрешения конфликта в Украине.

Изменение отношений между РФ и Евросоюзом критически зависит от решения конфликта, рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции.

По словам еврочиновника, изменение отношений зависит от долгосрочного решения конфликта на украинской территории.

"Изменение отношений ЕС с РФ критически зависит от достижения долгосрочного решения конфликта в Украине", - сказал верховный представитель Евросоюза.Читайте такжеВстреча в нормандском формате: Пристайко разложил по полочкам итоги

Ранее экс-президент Евросовета Дональд Туск говорил, что Европа обязана защитить Украину от агрессии РФ. Туск полагает, что если европейцы не смогут защитить Киев, то это будет проблемой для Европы.