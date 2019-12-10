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В ЕС сказали, что критически важно для изменения отношений с Россией

10 декабря 2019, 16:09

Изменение отношений между Россией и Евросоюзом зависит от ситуации в Украине, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам.

Жозеп Боррель сообщил, что изменение европейско-российских отношений критически зависит от разрешения конфликта в Украине
Изменение европейско-российских отношений критически зависит от разрешения конфликта в Украине, сообщил Жозеп Боррель / УНИАН

Отношения между Европейским союзом и Российской Федерацией зависят от разрешения конфликта в Украине.

Изменение отношений между РФ и Евросоюзом критически зависит от решения конфликта, рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции.

По словам еврочиновника, изменение отношений зависит от долгосрочного решения конфликта на украинской территории.

"Изменение отношений ЕС с РФ критически зависит от достижения долгосрочного решения конфликта в Украине", - сказал верховный представитель Евросоюза.Читайте такжеВстреча в нормандском формате: Пристайко разложил по полочкам итоги

Ранее экс-президент Евросовета Дональд Туск говорил, что Европа обязана защитить Украину от агрессии РФ. Туск полагает, что если европейцы не смогут защитить Киев, то это будет проблемой для Европы.

Россия Евросоюз конфликт Украина Жозеп Боррель
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