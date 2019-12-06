Туск объяснил, почему Европа обязана защитить Украину от России

Европа обязана защитить Украину от РФ, полагает Дональд Туск / Reuters

Бывший президент Евросовета Дональд Туск считает, что Европа обязана защитить Украину от агрессии Российской Федерации.

Если европейцы не смогут защитить украинское государство от РФ, то это будет проблемой для Европы, пишет The Guardian.

Туск сказал, что у президента Франции Эммануэля Макрона есть проблемы с новыми мыслями и идеями, в том числе насчет НАТО и сближения с РФ.

"Если мы не сможем защитить Украину от российской агрессии, то это будет проблемой не только для Украины, но и для Европы в целом. Я надеялся, что… Макрон будет здесь очень последовательным", - сказал экс-президент Евросовета.

Ранее Эммануэль Макрон говорил, что не все страны-члены НАТО считают Россию врагом. Французский лидер сказал, что врагом является не РФ, а терроризм.

Справка. В 2014 году Россия захватила Крым. В этом же году на части востока Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили админздания и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".