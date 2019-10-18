Готовится к войне: в Генштабе ВСУ раскрыли жуткий план Кремля

Боец ВСУ / facebook.com/pressjfo.news

Несмотря на все меры, которые предпринимают украинские власти, агрессия Российской Федерации не завершиться. Кремль готовится к широкомасштабному нападению на Украину.

По словам заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексея Тарана, РФ вторгнется на украинскую территорию, в том числе и из аннексированного Крыма. При этом он отметил, что украинская армия готовится дать отпор по всей границе.

"Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. Эти планы вполне очевидны. ВСУ соответственно готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии", - рассказал Таран в интервью изданию Тиждень.

Также замглавы Генштаба заверил, что украинская армия имеет достаточное количество органов управления, способных управлять войсками на важных направлениях.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин решил отказаться от признания Международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права во время международных военных конфликтов.