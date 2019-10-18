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Россия выдвинула наглые требования по Донбассу

18 октября 2019, 12:04

Российская сторона в Минске требует введения закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе.

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Действие закона Об особом статусе Донбасса заканчивается 31 декабря 2019 года / radiosvoboda.org

На переговорах в Минске российская сторона потребовала от Украины введения закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе, а также открытия контрольно-пропускного пункта в Счастье. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар во время часа правительства в Верховной Раде 18 октября.

Как известно, закон Об особом статусе Донбасса был одобрен Верховной Радой в сентябре 2014 года. Его действие заканчивается 31 декабря 2019 года. 

"Философией этого закона предполагалось с самого начала, что он будет действовать только в течение 3 лет", – заявил Боднар.

"Так называемая формула Штайнмайера определяет лишь механизм введения в действие закона, определяющего какой-то особый статус отдельных районов", - добавил он.

В то же время требование, которое озвучивает российская сторона в Минске - это введение этого закона на постоянной основе.

"Но определяться он будет законом, который будет принимать Верховная Рада", – отметил Боднар.

Что касается требования открыть КПВВ в Золотом, то это решение было принято еще в 2016 году, и украинская сторона не отступила от этой позиции.

"Российская сторона начала пакетировать открытие КПВВ в Счастье – это не предусмотрено никакими договоренностями", – добавил замглавы МИД.

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Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не ранее, чем состоится встреча в "нормандском формате". Также глава парламента пообещал, что при подготовке нового закона об особом статусе Донбасса не будет пересечена ни одна "красная линия", от которых зависит территориальная целостность и суверенитет Украины.

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