Особый статус Донбасса: Разумков поставил точку в вопросе о "красных линиях"

Дмитрий Разумков / УНИАН

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о том, что при подготовке нового закона об особом статусе Донбасса не будет пересечена ни одна "красная линия", от которых зависит территориальная целостность и суверенитет Украины.

"Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут проходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе - выборы могут проходить только когда нет пулеметов, танков, другого оружия. Потому что все это не позволяет провести выборы. Когда будет достигнут компонент безопасности ... тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы на пока временно оккупированной территории. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда начнет работать так называемый новый закон об особом статусе Донбасса", - подчеркнул он в комментарии Громадському.

Читайте также"Плана Б" быть не может: в РФ прокомментировали формулу ШтайнмайераРазумков также обратил внимание на то, чтобы "ни у кого не было мысли, что новый закон об особом статусе будет предусматривать федерализацию Украины".

Спикер парламента пояснил, что закон будет разрабатываться "с привлечением экспертов, общественности, Верховной Рады, Офиса президента, а также зарубежных партнеров".

"Мы понимаем, что так называемый закон об особом статусе временно оккупированных территорий заканчивается в этом году. И надо находить новый механизм, новый закон, и президент об этом говорил, что это будет публичная позиция. ... Это не будет писаться в Офисе президента или на закрытом Комитете Верховной Рады. Закон будет писаться вместе с обществом, потому что этот вопрос очень важен для всего государства", - отметил Разумков.

Говоря о безопасности на Донбассе он объяснил, что статус-кво после отвода войск с линии разграничения будет обеспечиваться за счет Национальной гвардии и полиции, которые там будут находиться.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки стратегии деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, возвращение их под контроль Украины и реинтеграции населения.