Зеленский в Баку сообщил о новых договоренностях по газу

Зеленский в Баку встретился с президентом Азербайджана / Фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом в Азербайджане, сообщил, что Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор.

"Мы договорились изучить возможности его расширения", – сообщил Зеленский по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Это важно для диверсификации поставок газа европейским потребителям", – добавил президент Украины в своем официальном Telegram-канале.

Также Зеленский добавил, что следует использовать уникальный транзитный потенциал обеих стран и развивать инфраструктуру для этого.

Скриншот t.me/V_Zelenskiy_official/174

Напомним, в июле стало известно, что российский Газпром неожиданно разморозил строительство газопровода Южный поток на юге России, который поставляет газ в обход Украины и от которого в РФ отказались в 2014 году.